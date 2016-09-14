Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Нидерландов в Азербайджане

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ 14 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Королевства Нидерландов в нашей стране Онно Керверса.

Как сообщает Report, посол Онно Керверс обошел строй почетного караула.

Онно Керверс вручил президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Отметив, что связи между Азербайджаном и Нидерландами находятся на хорошем уровне, глава государства сказал, что наша страна намерена расширять эти связи. Вспомнив встречу с премьер-министром Королевства Нидерландов Марком Рютте в ходе международных мероприятий, президент Ильхам Алиев подчеркнул значение визитов в Азербайджан министров и других официальных лиц этой страны в сопровождении больших делегаций с точки зрения расширения сотрудничества. Глава государства отметил, что ряд нидерландских компаний успешно функционирует в Азербайджане, реализует важные проекты. Подчеркнув, что Королевство Нидерландов, как важный член Европейского Союза, играет важную роль в европейских вопросах, президент Ильхам Алиев сказал, что имеются очень позитивные перспективы для развития как двусторонних связей, так и связей между Азербайджаном и Европейским Союзом, высказал уверенность в том, что эти связи в дальнейшем будут успешно развиваться. Глава государства выразил надежду на то, что посол Онно Керверс внесет свой вклад в развитие этих связей, сотрудничество между двумя странами будет успешно развиваться и дальше.

Передав самые добрые пожелания Короля Нидерландов Его величества Виллема-Александра нашей стране и народу Азербайджана, посол Онно Керверс сказал, что налаженные за относительно короткий срок связи между нашими странами динамично развиваются. Затем посол подчеркнул, что красота Баку произвела на него глубокое впечатление. Отметив, что нидерландские компании активно работают в различных отраслях в Азербайджане, Онно Керверс подчеркнул, что существуют хорошие возможности для расширения связей в области энергетики, информационно-коммуникационных технологий, сельского хозяйства.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за добрые пожелания Короля Нидерландов Его величества Виллема-Александра и просил передать его наилучшие пожелания Королю Нидерландов.