​Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Польши в Азербайджане

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ 27 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Польша в нашей стране Марека Цалки.

Как сообщает "Report", посол обошел строй почетного караула.

Дипломат вручил президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем президент страны Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Заявив, что отношения между двумя странами и народами имеют древнюю историю, глава государства отметил успешное развитие двусторонних связей в различных областях. С удовлетворением вспомнив встречи с президентом Польши Брониславом Коморовским в Баку и на различных международных мероприятиях, глава Азербайджанской Республики подчеркнул значение встреч на высшем уровне в укреплении наших отношений. Констатировав, что для дальнейшего расширения сотрудничества между нашими странами в политической, экономической, энергетической, гуманитарной сферах, в рамках международных организаций, в том числе Евросоюза, связей в других областях есть хорошие возможности, глава государства отметил также значение более активного участия польских компаний в реализуемых в нашей стране совместных проектах, и азербайджанских компаний - в Польше.

Посол Марек Цалка отметил, что ранее посещал Азербайджан в составе отдельных делегаций. Он добавил, что в период дипломатической деятельности приложит все усилия для дальнейшего расширения связей между нашими странами в различных областях.