​Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Кыргызстана в Азербайджане

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ 10 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Кыргызской Республики в нашей стране Айджигита Буранова.

Как сообщает Report, посол Айджигит Буранов обошел строй почетного караула. Айджигит Буранов вручил президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

На встрече было отмечено, что уровень политических связей между Азербайджаном и Кыргызстаном вызывает удовлетворение, подчеркнуто значение встреч на высшем уровне в деле укрепления наших двусторонних отношений, а также необходимость расширения сотрудничества в области экономики, торговли и других сферах.

В ходе беседы было отмечено, что Азербайджан и Кыргызстан являются партнерскими и дружественными странами, и подчеркнуто значение наличия взаимного интереса для развития связей в различных областях.



