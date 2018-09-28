Президент Ильхам Алиев принял участие во встрече в ограниченном составе Совета глав государств СНГ в Душанбе

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ 28 сентября в столице Республики Таджикистан – Душанбе состоялась встреча в ограниченном составе Совета глав государств СНГ.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие во встрече.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон встретил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Президенты Азербайджана и Таджикистана сделали совместное фото.

Затем главы государств, принимающие участие во встрече, сделали совместное фото.

Выступивший на встрече президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон рассказал о работе, проделанной за период председательства его страны в СНГ. Он отметил, что в результате совместной деятельности стран-членов СНГ в целом подписаны документы по сотрудничеству во всех сферах. За период председательства Таджикистана в СНГ проведены до 40 заседаний, широко обсуждены вопросы по расширению сотрудничества, борьбы с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, незаконной миграцией и др. Налажено плодотворное сотрудничество и в экономической сфере.

Затем председатель Исполнительного комитета СНГ – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев проинформировал о вопросах повестки дня.