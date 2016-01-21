Президент Ильхам Алиев принял участие в сессии на тему "Новый энергетический баланс" Давосского форума - ФОТО

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в сессии на тему "Новый энергетический баланс", проведенной в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Как сообщает Report, ведущий сессии, редактор CNN Джон Дефтериос, представив президента Ильхама Алиева и других гостей, сказал:

- Господин Президент, если бы я сказал Вам, что цены на нефть марки "Брент" упадут до 28 долларов, то Вы решили бы, что вместо воды или чая на обеде я выпил что-то другое. Господин Президент, скажите, пожалуйста, удивляетесь ли Вы нынешним ценам на нефть, и как планируете будущее, если цены будут продолжать падать.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

- Трудно представить, что цены на нефть упадут еще ниже. Но видя сегодня это, мы больше не будем удивляться. Конечно, мы не были готовы к этому. Мы в Азербайджане готовили себя к постнефтяному периоду – периоду через 20 лет. Поэтому это стало для нас неожиданностью. В то же время, это явилось ударом для нашей экономики. Мы спланировали наш бюджет на нынешний год из расчета цены на нефть в 50 долларов, а в прошлом году – 90 долларов. Нам пришлось сократить расходы, инвестиции, а социальное обеспечение сохранить на прежнем уровне. Наша экономика стабильна и устойчива. У нас большие ресурсы. Мы можем сбалансировать данную ситуацию. Но если такое положение продлится и дальше, то, конечно, это серьезно отразится на нашем бюджете.

Вице-президент консалтинговой компании Cambridge Energy Research Associates Даниэль Ергин сказал, что цены на нефть связаны с экономикой ведущих и развитых стран мира. Он рассказал о политике, проводимой ОПЕК с 2003 года в связи с ценами на нефть.

Министр здравоохранения Саудовской Аравии, руководитель нефтяной компании Saudi Aramco Халид Аль-Фалих рассказал об экономическом потенциале своей страны. Он отметил, что если падение цен на нефть будет продолжаться, то некоторые производители не смогут возмещать краткосрочные операционные расходы. "Рынок нуждается во всех производителях", - сказал Халид аль-Фалих, подчеркнув, что затрудняется дать прогноз относительно цен на нефть до конца года. Вместе с тем, он сказал, что надеется на подорожание нефти.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что многие страны стараются получить больший пай на рынке, что приводит к падению цен. Подчеркнув, что мир очень нуждается в энергии, Кирилл Дмитриев выразил надежду на стабилизацию цен на нефть. По его словам, что согласно опросу, проведенному Reuters среди аналитиков, ожидается, что в следующем году один баррель нефти будет стоить 57,9 доллара.

Профессор Китайского университета исследований и энергетической политики Лим Боджен коснулся влияния падения цен на нефть на экономику его страны и мер, принимаемых правительством в связи с ликвидацией последствий, вызванных в Китае царящим сегодня в мире финансовым и экономическим кризисом.

Министр нефти Нигерии, нынешний президент ОПЕК Эмануэль Качикву отметил, что оптимистично настроен в связи с ценами на нефть. Он подчеркнул, что страны, не являющиеся членами ОПЕК, должны вести переговоры со странами-членами организации в связи с ситуацией.

Затем ведущий мероприятия Джон Дефтериос вновь обратился к президенту Ильхаму Алиеву с вопросом:

- Не являясь членом ОПЕК, вы реально добываете ежедневно 800 тыс. баррелей нефти. Установили ли Вы связь с ОПЕК и сказали ли: "Мы переживаем трудности в Азербайджане, надо что-то предпринять в связи с этим"?

Президент Ильхам Алиев: Мы готовы сделать это. На самом деле, эта тема являлась частью наших обсуждений с рядом стран-членов ОПЕК. Мы не являемся крупными производителями. Но полагаю, что при лучшей координации между членами ОПЕК и крупными производителями, не являющимися ее членами, в вопросе сокращения производства, возможно, мы добьемся какого-то результата. Потому что, к сожалению, после каждой встречи членов ОПЕК цены на нефть падают. По этой причине мы опасаемся новой возможной встречи. Может, лучше не проводить эту встречу.

Джон Дефтериос: В последнее время Вы очень доверяете ОПЕК.

Президент Ильхам Алиев: Это реальная ситуация. Думаю, что если между крупными производителями, не являющимися членами ОПЕК, и членами ОПЕК будет достигнута договоренность о сокращении производства, координация, то это повысит взаимное доверие. ОПЕК не смогла в одиночку принять такое решение. А при отсутствии данного решения складывается нынешняя ситуация, и мы ожидаем снижения цен на нефть до самого низкого предела. Каждый день мы считаем, что это самый низкий предел, но вслед за этим видим новую цену на нефть. Откровенно говоря, помимо таких потребностей, как сбалансирование бюджета страны, обладание финансами для инвестиций, это немного утомительно еще и с психологической точки зрения. Это происходит не только в нефтегазовом секторе. В этом разница и между компаниями и странами. Мы должны вкладывать инвестиции в социальную, промышленную инфраструктуру. В то же время, мы должны вкладывать инвестиции в нефтяную и газовую промышленность, чтобы сохранить стабильной производственную мощность. Нынешняя ситуация, конечно, не радует. Но, в то же время, это – благоприятный момент для реформ в Азербайджане. Мы приступили к реформам в нашем финансовом секторе, исходя из нового мышления, к экономическим реформам, производству ненефтяной продукции экспортной направленности и должны забыть о нефтяном факторе. Как я уже сказал, мы старались подготовить себя к этому периоду – к периоду через 15-20-25 лет. Но мы должны сделать это сейчас, и думаю, мы сможем выйти из этой ситуации. Повторяю, экономическое положение Азербайджана стабильно. Наш внешний долг составляет всего лишь 12 процентов внутреннего валового продукта. Наши валютные резервы тоже, можно сказать, находятся на одном уровне с внешним валовым продуктом. Уверен, что мы преодолеем этот кризис. Но для проведения бюджетного планирования на следующий год, конечно, хотели бы видеть прогнозируемое будущее.

Джон Дефтериос: Ваша валюта подверглась девальвации на 70 процентов. Это был очень болезненный процесс, вызвавший даже ряд протестов в Азербайджане. Причиной тому явилось резкое падение цен на нефть.

Президент Ильхам Алиев: Это, конечно, имеет многие причины. Во-первых, снижение цен на нефть. За минувшие десять лет наша национальная валюта значительно укрепилась по отношению с доллару. Манат был равен 1.3 доллара. Во время первой девальвации манат находился в соотношении 1-1. Основной причиной второй девальвации явилась резкая девальвация национальных валют в соседних странах. В итоге конкурентоспособность нашей продукции снизилась, что стало лишней нагрузкой на наш бюджет. Таким образом, это было неизбежно. Мы старались предотвратить это, как могли. Потеряли часть наших национальных банковских ресурсов. Но мы должны были предпринять этот шаг. В связи с этим возникла некоторая обеспокоенность, так как цены на импортируемую продукцию сразу же повысились. Мы все еще являемся страной, зависящей от импорта с точки зрения некоторых видов продукции. Поэтому рост цен вызвал некоторую обеспокоенность. Это был небольшой протест. Причиной этого было то, что люди пережили стрессовую ситуацию, к которой они не были готовы. Но это уже прошло, и считаю, что развитие в Азербайджане будет устойчивым. Азербайджан обладал самой быстро развивающейся экономикой в мире. За последние 10 лет наша экономика выросла на 300 процентов, считаю, что это был несколько высокий показатель для нас. А сейчас время снижения этих темпов. С помощью валютных резервов мы выйдем из этой ситуации.

Вопрос: Господин Президент, последнее – какое планирование Вы будете проводить при цене на нефть в 28 долларов? Считаете ли Вы, что мы очень близки к самым низким ценам? Сможем ли мы изменить ситуацию в следующем квартале?

Президент Ильхам Алиев: Да, я так считаю. На мой взгляд, возможно снижение еще на 2-3 доллара. Вслед за этим во втором полугодии рынок начнет расти, так как все мы знаем, что это – циклическая система. В 1994 году, когда был задействован большой проект нефтяного развития, цена нефти вообще составляла 12 долларов. И это воспринималось нормально. Помню, когда в то время проводилось планирование развития по оптимистичному сценарию, цена на нефть была взята в 23 доллара. И сейчас мы очень близки к оптимистичному сценарию 22-летней давности.

Надеюсь, что рынок стабилизируется, так как нефтяной сектор требует инвестиций. В прошлом году мы стали свидетелями вложения наименьших инвестиций в нефтяной сектор. Без этого цены, безусловно, повысятся. Не хочу давать никаких прогнозов. Но думаю, что 60-70 долларов за баррель будет отличной ценой для компаний, инвесторов, правительств, и надеюсь рано или поздно увидеть это.

Джон Дефтериос: Вы имеете в виду 2017 год?

Президент Ильхам Алиев: Да, я так думаю. В 2017-м. Надеюсь, что вторая половина этого года станет периодом стабилизации и мы увидим рост.