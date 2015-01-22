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    Президент Ильхам Алиев принял участие в сессии на тему энергетической геополитики в Давосе

    Ильхам Алиев рассказал об успехах Азербайджана в области энергетики

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в сессии на тему "Неформальное собрание мировых экономических лидеров: Новый глобальный контекст по энергетической геополитике", проведенной в рамках Давосского экономического форума.

    Как сообщает Report, выступая на сессии, в которой приняли участие высокопоставленные официальные лица, глава нашего государства говорил о достигнутых Азербайджаном успехах в области энергетики, успешном направлении получаемых в энергетическом секторе доходов на диверсификацию экономики, активном участии нашей страны в глобальных энергетических проектах, важной роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, значении проекта "Южного газового коридора".

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