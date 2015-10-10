Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Грузии

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ 10 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто успешное развитие двусторонних связей в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, обсуждена важность реализации совместных проектов между странами в области энергетики, транспорта и инфраструктуры.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отметил важность своего визита в Азербайджан с точки зрения обсуждения вопросов по перспективам сотрудничества между двумя странами.