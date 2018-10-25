Президент Ильхам Алиев принял председателя Национального совета Словении - ОБНОВЛЕНО

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ 25 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Национального совета Словении Алоиза Ковшку.

Как сообщает Report, глава государства выразил признательность председателю Национального совета Словении Алоизу Ковшке за участие в VI Бакинском международном гуманитарном форуме, и отметил, что его визит создает хорошую возможность для обсуждения вопросов, связанных с двусторонними отношениями.

Председатель Национального совета Словении Алоиз Ковшка сказал, что между нашими странами еще издавна существовали очень хорошие связи, и есть возможность для их дальнейшего развития. Он сообщил, что провел обмен мнениями по определению областей, представляющих взаимный интерес в плане расширения сотрудничества между нашими странами, и выразил надежду на дальнейшее проведение работы в этом направлении.

Глава государства, в свою очередь, сказал, что связи между Азербайджаном и Словенией успешно развиваются, отметил важность взаимных официальных визитов на уровне президентов в углублении связей, с удовлетворением вспомнил свой официальный визит в Словению. Подчеркнув необходимость дальнейшего расширения двусторонних связей, президент Ильхам Алиев коснулся значения определения сфер партнерства между нашими странами. В этом контексте он указал на важность повышения уровня взаимной торговли. Глава государства отметил, что компании из обеих стран, пользуясь хорошей политической атмосферой между Азербайджаном и Словенией, могут расширить свою деятельность.

С удовлетворением вспомнив, что во время визита в Словению посетил мемориал Мехти Гусейнзаде, президент Ильхам Алиев отметил наличие хороших перспектив для развития гуманитарного сотрудничества между нашими странами, а также туризма, представляющего очень важное значение.

***16:52

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ 25 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Национального совета Словении Алоизом Ковшкой.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.