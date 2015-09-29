Президент Ильхам Алиев принял посла Республики Корея в Азербайджане в связи с завершением дипломатической деятельности

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ 29 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея в нашей стране Чои Сук Ина в связи с завершением его дипломатической деятельности.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев с удовлетворением напомнил о визите премьер-министра Республики Корея Чанг Хонгвона в нашу страну и проведенных с ним встречах. Отметив успешное развитие сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Корея в области культуры, глава государства подчеркнул значение многочисленных мероприятий, проведенных в период дипломатической деятельности посла Чои Сук Ина в нашей стране, с точки зрения дальнейшего сближения наших народов. Коснувшись успешной деятельности корейских компаний в нашей стране, президент Ильхам Алиев выразил уверенность в дальнейшем продолжении тесного сотрудничества между Азербайджаном и Кореей. Глава государства высоко оценил вклад посла в расширение двусторонних азербайджано-корейских связей.

Коснувшись прошлогоднего визита в нашу страну главы Корейского правительства, Чои Сук Ин отметил, что намерение Азербайджана расширять тесное сотрудничество с Кореей произвело большое впечатление на премьер-министра Чанг Хонгвона. Подчеркнув значение широкомасштабных культурных мероприятий, проводимых посольством в нашей стране, дипломат высоко оценил поддержку Азербайджанского правительства в этой сфере. Говоря об экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и Кореей, посол Чои Сук Ин выразил надежду на то, что в дальнейшем в Азербайджане будут действовать больше корейских компаний.