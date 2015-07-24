Президент Ильхам Алиев принял посла Израиля в Азербайджане

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял чрезвычайного и полномочного посла Государства Израиль в нашей стране Рафаэля Харпаза в связи с завершением дипломатической деятельности.
Как сообщает Report, глава государства, высоко оценив вклад, внесенный Рафаэлем Харпазом в развитие связей между Азербайджаном и Израилем в период дипломатической деятельности в нашей стране, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
Посол выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву и отметил, что добрые воспоминания об Азербайджане навсегда сохранятся в его сердце.
На встрече были обсуждены различные аспекты двусторонних отношений между Азербайджаном и Израилем, состоялся обмен мнениями по перспективам связей.
News DepartmentАвтор новости
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