Президент Ильхам Алиев принял посла Израиля в Азербайджане

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял чрезвычайного и полномочного посла Государства Израиль в нашей стране Рафаэля Харпаза в связи с завершением дипломатической деятельности.

Как сообщает Report, глава государства, высоко оценив вклад, внесенный Рафаэлем Харпазом в развитие связей между Азербайджаном и Израилем в период дипломатической деятельности в нашей стране, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Посол выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву и отметил, что добрые воспоминания об Азербайджане навсегда сохранятся в его сердце.

На встрече были обсуждены различные аспекты двусторонних отношений между Азербайджаном и Израилем, состоялся обмен мнениями по перспективам связей.