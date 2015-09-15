Президент Ильхам Алиев принял министра здравоохранения России

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ 15 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра здравоохранения Российской Федерации Веронику Скворцову.

Как сообщает Report, расценив открытие Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова как знаменательное событие, глава государства подчеркнул, что в нашей стране начинает действовать уже второе из престижных высших учебных заведений Российской Федерации. Он выразил уверенность в том, что и в этом университете уровень образования будет высоким.

Отметив, что первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева получила совершенное образование в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М.Сеченова, министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова с удовлетворением сообщила, что Мехрибан Алиева окончила это высшее учебное заведение с отличием, и это подтверждают документы, хранимые в университетском музее. Министр здравоохранения России выразила уверенность в том, что образование в Бакинском филиале Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова будет на самом высоком и современном уровне с точки зрения теоретической и практической подготовки.

Коснувшись значения формирования у студентов с первого курса навыков работы с больными, министр здравоохранения России сообщила, что с этой целью был обсужден вопрос выбора специальной клиники. Отметив высокий уровень профессионализма профессорско-преподавательского состава, министр подчеркнула, что этот вопрос будет держаться под постоянным контролем.

Президент Ильхам Алиев сказал, что идея создания Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова была успешно воплощена в жизнь за короткое время. Коснувшись работы, проводимой в сфере здравоохранения в Азербайджане, глава государства сообщил, что в столице и регионах построены самые современные медицинские учреждения, оснащенные оборудованием, отвечающим высоким требованиям. Подчеркнув стремительное развитие здравоохранения в мире, президент Ильхам Алиев отметил, что в Азербайджане также уделяется большое внимание оказанию населению высококачественных медицинских услуг. Сообщив, что ежегодно в рамках государственной программы азербайджанская молодежь направляется на учебу в различные вузы мира, глава государства отметил значение создания в нашей стране такого специализированного университета. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что деятельность Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета будет успешной.

На встрече было отмечено развитие двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией в различных сферах, в том числе в области здравоохранения, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в данной сфере.