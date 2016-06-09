Президент Ильхам Алиев принял министра юстиции России

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра юстиции Российской Федерации Александра Коновалова.

Как сообщает Report, на встрече была подчеркнуто, что двусторонние отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией успешно развиваются во всех областях, отмечалось, что сотрудничество между различными структурами наших стран, в том числе правоохранительными органами и органами юстиции, вносит вклад в укрепление этих отношений.

Во время беседы говорилось о значении взаимодействия между органами юстиции двух стран, в том числе тесного сотрудничества в области оказания правовой помощи людям, было отмечено значение визита министра юстиции Российской Федерации Александра Коновалова в Азербайджан с точки зрения дальнейшего укрепления наших связей.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества.