Президент Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Сербии и министра торговли Пакистана - ОБНОВЛЕНО

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром внутренних дел Сербии Небойшей Стефановичем.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

Глава государства выразил уверенность в том, что визит министра внутренних дел Сербии Небойши Стефановича в нашу страну будет плодотворным в плане обсуждения сотрудничества между соответствующими структурами наших стран и рассмотрения вопросов, касающихся развития двусторонних связей. Подчеркнув, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Сербией находятся на очень высоком уровне, президент Ильхам Алиев оценил взаимные визиты высокого уровня и другие контакты как хороший показатель дружественных связей между нашими странами. Отметив, что Азербайджан и Сербия сотрудничают во многих сферах, глава государства сказал, что наша страна заинтересована в развитии этого взаимодействия. Подчеркнув, что наши страны всегда поддерживают друг друга и в международных организациях, президент Ильхам Алиев отметил значение этого с точки зрения усиления партнерских связей. Глава государства выразил надежду на то, что двусторонние связи между Азербайджаном и Сербией будут успешно развиваться и дальше.

Министр внутренних дел Республики Сербия Небойша Стефанович, высоко оценив гостеприимство, оказанное им в Азербайджане, сказал, что развитие нашей страны и Баку, особенно в последние годы, произвело на них большое впечатление. Подчеркнув необходимость сотрудничества между соответствующими структурами двух стран, гость сказал, что визит создает хорошую возможность для проведения конкретной работы по развитию наших связей. С сожалением отметив, что в настоящее время терроризм широко распространился в мире, министр внутренних дел Сербии подчеркнул значение совместной борьбы с терроризмом и организованной преступностью, важность взаимного информационного обмена между соответствующими структурами наших стран и проведения тренингов с точки зрения укрепления сотрудничества.

Помимо этого, президент Ильхам Алиев принял министра торговли Пакистана Хуррама Дастгира Хана.

С удовлетворением вспомнив визиты в нашу страну президента Исламской Республики Пакистан Мамнуна Хусейна и премьер-министра Мохаммада Наваза Шарифа, глава государства подчеркнул, что оба визита прошли успешно и плодотворно, отметил значение этих визитов с точки зрения усиления братских связей между нашими странами. Президент Ильхам Алиев сказал, что появилась также хорошая возможность и для проведения встреч соответствующих министерств наших стран на практическом уровне с целью развития товарооборота, определения возможностей инвестирования и бизнеса.

Подчеркнув, что премьер-министр его страны Мохаммад Наваз Шариф был удовлетворен визитом в Азербайджан, министр торговли Исламской Республики Пакистан Хуррам Дастгир Хан сказал: "Премьер-министр Мохаммад Наваз Шариф высоко оценил гостеприимство, оказанное ему в Азербайджане, и просил меня передать его признательность за это". Пакистанский министр сказал, что прибыл в Азербайджан сразу после визита в нашу страну премьер-министра Мохаммада Наваза Шарифа по его поручению, и отметил, что есть важные вопросы, связанные с развитием двусторонних связей, которые требуют доработки.

На встрече было отмечено значение сотрудничества между нашими странами в области энергетики, расширения торговых связей, сельского хозяйства, фармацевтики и текстильной промышленности.