Президент Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Грузии

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Грузии Георгия Мгебришвили.

Как сообщает Report, с удовлетворением вспомнив недавний успешный официальный визит в Грузию, глава государства подчеркнул, что в ходе визита были обсуждены двусторонние отношения, в том числе важные вопросы, связанные с региональным сотрудничеством и безопасностью. Особо отметив роль сотрудничества между соответствующими структурами наших стран в обеспечении безопасности в регионе, президент Ильхам Алиев подчеркнул важность дальнейшего укрепления связей в этом направлении.

Министр внутренних дел Георгий Мгебришвили передал главе государства приветствия президента Грузии Георгия Маргвелашвили и премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Коснувшись сотрудничества между правоохранительными органами, министр внутренних дел Грузии отметил значение дальнейшего укрепления взаимодействия между соответствующими структурами наших стран, в особенности, в то время, когда в мире царят террор и преступность. Он подчеркнул, что его страна придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном также в культурной и социальной сферах.

Глава государства поблагодарил за приветствия президента Грузии Георгия Маргвелашвили и премьер-министра Ираклия Гарибашвили и просил передать его приветствия президенту и премьер-министру Грузии.