Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Грузии

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра обороны Грузии Тинатин Хидашели.

Как сообщает Report, глава государства с удовлетворением вспомнил свой недавний официальный визит в Грузию и состоявшиеся в ходе проведенных встреч плодотворные обсуждения по различным вопросам, охватывающим наши двусторонние связи. Президент Ильхам Алиев отметил, что двусторонние связи успешно развиваются во всех областях, в том числе политической, экономической и энергетической сферах. Глава государства подчеркнул, что визит министра обороны Грузии Тинатин Хидашели в Азербайджан имеет важное значение с точки зрения обсуждения вопросов сотрудничества между двумя странами в области обороны.

Министр обороны Грузии Тинатин Хидашели также выразила уверенность в том, что ее визит в Азербайджан внесет вклад в дело расширения сотрудничества между военными структурами наших стран. Тинатин Хидашели подчеркнула, что ее страна придает особое значение двусторонним связям с Азербайджаном.