Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России - ДОПОЛНЕНО

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ 13 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

Как передает Report, приветствуя министра иностранных дел России, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемый Сергей Викторович, я очень рад Вас видеть в Азербайджане. Добро пожаловать.

Ваш визит – это хорошая возможность обсудить важные вопросы нашего двустороннего сотрудничества, тем более накануне Нового года, с тем, чтобы наметить планы нашей совместной работы на 2019 год, а также проанализировать, что было сделано в этом году.

Должен сказать, что 2018 год был очень плодотворным в деле развития наших отношений, много было встреч на высшем уровне, и в том числе мой официальный визит в Россию в начале сентябре и визит Президента России Владимира Владимировича Путина в конце сентября в Азербайджан. В рамках этих визитов мы обсудили очень важные вопросы нашего взаимодействия, наметили пути дальнейшего сотрудничества. Также было подписано много документов, которые, уверен, будут успешно реализованы. Это придаст дополнительную динамику нашим отношениям.

Мы очень активно взаимодействуем в международных структурах. Буквально недавно, неделю назад, состоялся неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге. Это было очень важное событие для консолидации деятельности членов организации. В этом году сформирован новый состав межправкомиссии, который активно начал работу, буквально в ближайшее время встретится. Также сформирован новый состав Российско-азербайджанского делового совета. То есть, мы уже придали динамику торгово-экономическим связям, инвестиционным проектам, и думаю, что результаты будут очень хорошими.

Конечно, мы сегодня обсудим также вопросы, связанные с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Мы надеемся, что 2019 год даст новый импульс процессу урегулирования и, конечно, рассчитываем на усилия России как одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта.

Во многих сферах мы активно взаимодействуем. Я хотел бы также с удовлетворением отметить результаты нашей деятельности по созданию коридора «Север-Юг». Мы активно взаимодействуем в этом направлении, соответствующие транспортные структуры очень плодотворно работают, мы видим уже хорошие результаты в этом году и совместными усилиями с нашими другими партнерами и соседями будем продвигать этот проект с тем, чтобы он как можно скорее завершился.

И последнее, что хотел бы сказать в присутствии прессы - это о нашем гуманитарном сотрудничестве. Как Вы знаете, недавно в Баку был проведен очередной Бакинский гуманитарный форум под патронатом президентов России и Азербайджана. Президент Владимир Путин направил послание участникам форума, и это - важная международная площадка для обсуждения гуманитарных вопросов.

Еще раз выражаю удовлетворение тем, как складываются наши отношения, и уверен, что будут также хорошие результаты в будущем. Еще раз добро пожаловать.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал:

-Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Большое спасибо за эту возможность быть принятым Вами в связи с мероприятиями, которые завтра открываются в Баку по линии Организации Черноморского экономического сотрудничества, в которой Азербайджан в последние шесть месяцев был председателем. Поздравляю с очень успешным выполнением этих функций Вашими коллегами. Исходим из того, что эта организация должна продолжать мобилизовывать наши совместные действия в рамках причерноморского взаимодействия.

Передаю самые добрые пожелания и привет от Владимира Владимировича Путина. Он очень ценит ваши личные отношения, которые позволяют продвигать вперед наше стратегическое партнерство, те договоренности, которые были достигнуты в ходе ваших последних контактов - а за этот год их было уже шесть, как мы посчитали, включая обмен визитами, – они выполняются, и завтрашнее заседание межправительственной комиссии, наверняка, будет способствовать дальнейшему продвижению по тем направлениям, которые вы согласовали. Это и упрощение торговли, и цифровизация бюджетной и налоговой сферы, и транспортное сотрудничество, создание совместных производств, и то, о чем вы сказали - гуманитарные контакты в самых разных областях, включая взаимодействие между регионами России и Азербайджана. Это тоже очень важная сфера нашего сотрудничества.

Мы ценим взаимодействие с Азербайджаном на международной арене - в Организации Объединенных Наций, Совете Европы, где сейчас предпринимаются попытки пересмотреть ключевые положения устава этой организации, в котором гарантируются равные права всем странам-членам Совета Европы во всех структурах этой организации. Работаем мы и в ОБСЕ вместе. И конечно, мы хотим продолжать содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Я знаю, что у Вас были контакты с премьер-министром Армении, у моего коллеги и друга Эльмара Магеррамовича Мамедъярова были контакты с исполняющим обязанности министра иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. И сегодня мы, конечно, будем весьма заинтересованы послушать Ваши оценки того, как Вы видите продвижение вперед. Хотим чтобы это урегулирование состоялось на справедливой и обоюдно приемлемой основе. Россия и в своем национальном качестве, и как участник «тройки» – Россия, США, Франция – сопредседатели Минской группы ОБСЕ будет делать все для того, чтобы способствовать достижению таких договоренностей. Еще раз Вам большое спасибо за эту возможность.