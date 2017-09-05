Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Грузии

5 сентября, 2017 18:43

© Azertag.az Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ 5 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Грузии Михеила Джанелидзе. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.