Президент Ильхам Алиев принял исполнительного директора компании Smart Africa

1 февраля, 2018 10:59

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ 1 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял исполнительного директора компании Smart Africa Хамадоуна Тоурена. Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.