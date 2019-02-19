Президент Ильхам Алиев принял руководителя Генерального директората Европейской комиссии по транспорту и мобильности

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ 19 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял руководителя Генерального директората Европейской комиссии по транспорту и мобильности Хенрика Хололея.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Хенрик Хололей поздравил главу государства с победой на прошедших президентских выборах, расценил это как доверие народа к стабильности и развитию в стране.

Руководитель Генерального директората Европейской комиссии по транспорту и мобильности Хенрик Хололей отметил, что в ходе этого визита он побывал в регионах Азербайджана и увиденные им процессы развития произвели на него глубокое впечатление, подчеркнул, что наша страна обладает большим потенциалом в области туризма и других сферах. Гость также отметил, что провел в Баку плодотворные встречи, подчеркнул, что техническое оснащение Международного аэропорта Гейдар Алиев и авиационной системы в Азербайджане находится на высоком уровне.

Подчеркнув, что в Азербайджане реализованы очень крупные проекты по созданию инфраструктуры, президент Ильхам Алиев отметил, что в результате строительства 6 международных аэропортов, отвечающих международным стандартам автомагистральных дорог, Бакинского международного морского торгового порта в Аляте и осуществления других работ наша страна стала важным международным транспортным узлом. Отметив, что Азербайджан будет играть важную роль в области транспортных перевозок в направлениях Север-Юг, Восток-Запад, Север-Запад, глава государства довел до внимания, что с учетом перспектив в этой области уже выполняется конкретная работа.

На встрече было подчеркнуто успешное развитие отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом, отмечено значение создания современной транспортной инфраструктуры в нашей стране, состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества в области транспорта.