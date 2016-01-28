Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Халила Ибрагима Акчу.

Как сообщает Report, глава государства подчеркнул значение очень хороших двусторонних связей Азербайджана с государствами-членами Организации экономического сотрудничества, в том числе политического и экономического сотрудничества, отметил, что наша страна намерена еще более расширить это взаимодействие. Сообщив, что Азербайджан активно сотрудничает с Организацией экономического сотрудничества, президент Ильхам Алиев отметил значение проведения в нашей стране двух саммитов организации. Глава государства сказал, что в то время, когда в мире царят экономические трудности и кризис, экономическое сотрудничество между государствами-членами организации имеет важное значение. Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что визит в нашу страну генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Халила Ибрагима Акчи создаст хорошие возможности для проведения обсуждений, связанных с дальнейшими планами деятельности организации.

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Халил Ибрагим Акча подчеркнул, что Азербайджан является одним из активных участников Организации экономического сотрудничества, с удовлетворением вспомнил последний саммит, проведенный руководимой им организацией в нашей стране.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Организацией экономического сотрудничества.