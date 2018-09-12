Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ 12 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба Азербайджана.
Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ 12 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба Азербайджана.
News DepartmentАвтор новости
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