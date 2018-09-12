Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ

12 сентября, 2018 11:42

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ 12 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба Азербайджана.