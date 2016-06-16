Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Европейской народной партии

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ 16 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Европейской народной партии, исполнительного секретаря Центристского демократического интернационала Антонио Лопеса-Истуриза.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение развитием сотрудничества Азербайджана с Европейской народной партией и Центристским демократическим интернационалом, обсуждены нынешнее состояние и перспективы связей Азербайджан-Европейский Союз, проведен обмен мнениями о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.