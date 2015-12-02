Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем Администрации президента Украины

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем Администрации президента Украины Борисом Ложкиным.

Как сообщает Report, подчеркнув, что впервые совершает визит в нашу страну, руководитель Администрации президента Украины Борис Ложкин отметил, что идущие в нашей столице процессы развития произвели на него глубокое впечатление. Передав главе нашего государства письмо президента Украины Петра Порошенко, Борис Ложкин подчеркнул необходимость активного развития связей между нашими странами.

Президент Ильхам Алиев сообщил, что провел с президентом Украины обмен мнениями по вопросам развития двусторонних отношений, подчеркнул, что есть множество совместных проектов, которые предстоит обсудить между двумя странами. Глава государства выразил надежду на то, что визит в нашу страну делегации во главе с руководителем Администрации президента Украины Борисом Ложкиным послужит делу определения перспектив сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с развитием азербайджано-украинских двусторонних связей в различных сферах.