Президент Ильхам Алиев принял главу Европейского банка реконструкции и развития

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ 24 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.

Как сообщает Report, глава государства поздравил Суму Чакрабарти с избранием вновь президентом Европейского банка реконструкции и развития и, расценив повторное его избрание на этот пост как оценку, данную его работе, пожелал успехов в его деятельности.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что многолетнее сотрудничество между Азербайджаном и Европейским банком реконструкции и развития будет успешно продолжаться и впредь. Глава государства отметил, что наша страна заинтересована в продолжении сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития, подчеркнул, что взаимодействие с этим банком внесло вклад в реализацию различных проектов в Азербайджане.

Коснувшись инвестиций, направленных Европейским банком реконструкции и развития в частный сектор, президент Ильхам Алиев разъяснил это, как правильную оценку со стороны банка ситуации в секторе, и сказал, что эти инвестиции создают дополнительные финансовые возможности для развития частного сектора.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что визит в нашу страну президента Европейского банка реконструкции и развития Сумы Чакрабарти пройдет плодотворно.

Сума Чакрабарти выразил признательность за поддержку, оказанную нашей страной в повторном его избрании президентом Европейского банка реконструкции и развития. Он отметил, что между Европейским банком реконструкции и развития и Азербайджаном осуществляется успешное сотрудничество. Сума Чакрабарти с удовлетворением подчеркнул, что партнёрство между руководимой им структурой и Азербайджаном постепенно еще более усиливается, инвестиции, вложенные в последние годы в частный, особенно в ненефтяной сектор, увеличиваются. Президент Европейского банка реконструкции и развития высоко оценил экономические реформы, осуществляемые в нашей стране.

Подчеркнув, что 70 процентов инвестиций, вложенных Европейским банком реконструкции и развития в экономику Азербайджана, приходится на долю частного сектора, Сума Чакрабарти сказал, что 8 из 9 профинансированных проектов относятся к ненефтяному сектору.

На встрече состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества в области транспорта, энергетики, сельского хозяйства, частного сектора, предпринимательства и др.