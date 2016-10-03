Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Сейма Латвии - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ 3 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Сейма Латвии госпожой Инарой Мурниеце.

Как сообщает Report, отметив, что представители парламента Азербайджана и Латвии сотрудничают в рамках различных международных организаций, в том числе Совета Европы, глава государства подчеркнул важность хороших отношений между двумя странами во всех сферах. Президент Ильхам Алиев сказал, что наша страна заинтересована в дальнейшем укреплении двусторонних связей, отметил значение с этой точки зрения визита Инары Мурниеце в Азербайджан.

Сообщив, что впервые посетила Азербайджан 12 лет назад, Инара Мурниеце сказала, что у нее остались прекрасные воспоминания о нашей стране. Отметив, что стала свидетельницей очень позитивных изменений в Азербайджане за минувший период, председатель Сейма Латвии подчеркнула, что руководство страны сыграло важную роль в достижении этих успехов. Гостья заметила, что наша столица является очень современным городом, сочетание национальных и исторических традиций с современной архитектурой придает Баку особое очарование. Отметив, что грамотность в Азербайджане находится на высоком уровне, председатель Сейма Латвии сказала, что в ее стране образованию также придается большое значение. Коснувшись работы, проводимой в Азербайджане в области благотворительности, Инара Мурниеце высоко оценила деятельность Фонда Гейдара Алиева под руководством первой леди Мехрибан Алиевой в данном направлении.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в Латвии также проводится большая работа по защите и сохранению исторической архитектуры, культуры и национального наследия, свидетелем чего он стал во время своего последнего визита в Ригу. Подчеркнув, что столицах обеих стран есть Старый город, который является источником их гордости, глава государства оценил это как наглядный пример древней истории и национальных традиций.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, а также были обсуждены возможности сотрудничества двух стран в ряде областей.