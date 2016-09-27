Президент Ильхам Алиев принял делегации во главе с министрами обороны, культуры и туризма Турции

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял находящиеся с визитом в нашей стране делегации во главе с министром обороны Турецкой Республики Фикри Ишиком, министром культуры и туризма Наби Авджи.

Как сообщает Report, министр обороны Фикри Ишик, министр культуры и туризма Наби Авджи передали главе государства приветствия президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

На встрече было подчеркнуто успешное развитие связей между Азербайджаном и Турцией в области оборонного, военного и военно-технического сотрудничества, говорилось о значении второй Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2016.

В ходе беседы отмечалось успешное развитие связей между нашими странами в области культуры и туризма, подчеркнуто наличие хорошего потенциала для дальнейшего расширения сотрудничества. Был отмечен рост числа туристов в нашей стране в результате принятых в последнее время мер в туристической сфере, доведено до внимания значение богатого опыта Турции в этой области. Была подчеркнута важность визита в нашу страну министра культуры и туризма Наби Авджи во Всемирный день туризма.

На встрече была выражена уверенность в том, что отношения дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией будут и впредь укрепляться во всех сферах.

Глава государства выразил признательность за приветствия президента Реджепа Тайипа Эрдогана и просил передать его приветствия президенту Турецкой Республики.