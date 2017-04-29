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    Президент Ильхам Алиев принял бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Катара - ОБНОВЛЕНО

    Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики

    ***13:03

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Государства Катар Шейха Хамида бен Джасима бен Джабера Аль Тани.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики. 

    Хамид бен Джасим бен Джабер Аль Тани сказал, что спустя 10 лет, минувших после его визита в Азербайджан, увидел невероято большие изменения, произошедшие в стране за эти годы, отметил, что восхищен динамичными процессами благоустройства и развития, протекающими в столице. Хамид бен Джасим бен Джабер Аль Тани с удовлетворением отметил, что из Катара и региона, в котором расположена его страна, в Азербайджан уже приезжают многочисленные туристы.

    Президент Ильхам Алиев затронул работы по развитию и созиданию, проводимые в Азербайджане в последние годы, сказал, что для комфортного проживания людей вкладываются инвестиции в большом объеме. Глава государства рассказал о широкомасштабных работах, проводимых в Азербайджане, в том числе городе Баку.

    На встрече был проведен подробный обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества между нашими странами в сферах воздушного транспорта, туризма, сельского хозяйства, энергетики, нефтехимии, совместных инвестиций, отмечена важность расширения двусторонних азербайджано-катарских связей.

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