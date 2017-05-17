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    Президент Ильхам Алиев принял бывшего председателя Сената Королевства Нидерландов - ДОПОЛНЕНО

    Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана© President.az

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ 17 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял бывшего председателя Сената Королевства Нидерландов, руководителя группы "Нидерландские друзья Азербайджана" Рене Ван дер Линдена.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана. 

    Рене Ван дер Линден подчеркнул, что осуществляемая между Королевством Нидерландов и Азербайджаном совместная экономическая деятельность вносит вклад в популяризацию Азербайджана в мире. Он сказал, что это может служить примером плодотворного сотрудничества и для других стран региона, где расположены Нидерланды.

    Выразив признательность за добрые слова, Президент Ильхам Алиев отметил, что усилия Рене Ван дер Линдена, направленные на укрепление нашего сотрудничества, играют важную роль в развитии двусторонних отношений. Подчеркнув взаимную заинтересованность в расширении азербайджано-нидерландских связей, глава государства отметил значение визитов различного уровня между нашими странами.

    Президент Ильхам Алиев с удовлетворением указал на участие большего количества компаний из Королевства Нидерландов в важных проектах Азербайджана. Глава государства сказал, что Королевство Нидерланды по традиции активно участвует в проводимой в Баку Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке, отметил хорошие перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства.

    Подчеркнув расширение экспортного потенциала Азербайджана, глава государства сообщил, что в последние 4 месяца ненефтяной экспорт нашей страны увеличился на 22 процента.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества в области образования, туризма, сельского хозяйства и других сферах.

    Бывший председатель Сената Королевства Нидерландов, руководитель группы «Нидерландские друзья Азербайджана» Рене Ван дер Линден преподнес главе государства памятный подарок.

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