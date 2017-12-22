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    Президент Ильхам Алиев поздравил Себастьяна Пиньера

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности на благо дружественного народа Чили

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Республики Чили Себастьяну Пиньера.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый господин Пиньера,

    Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Чили.

    Надеюсь, что в предстоящий период, когда Вы вновь будете осуществлять деятельность в качестве главы государства, мы продолжим совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Чили.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности на благо дружественного народа Чили".

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