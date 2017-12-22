Президент Ильхам Алиев поздравил Себастьяна Пиньера

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Республики Чили Себастьяну Пиньера.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Пиньера,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Чили.

Надеюсь, что в предстоящий период, когда Вы вновь будете осуществлять деятельность в качестве главы государства, мы продолжим совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Чили.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности на благо дружественного народа Чили".