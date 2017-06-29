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    Президент Ильхам Алиев поздравил президента Туркменистана с 60-летним юбилеем

    Ильхам Алиев: Азербайджан и Туркменистан связывают дружественные и добрососедские отношения

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное  послание  президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю его 60-летнего юбилея.

    Как сообщает Report cо ссылкой на официальный сайт президента Туркменистана, в письме говорится, что Азербайджан и Туркменистан связывают дружественные и добрососедские отношения.

    "Верю, что по воле наших народов, которые разделяют общие моральные ценности, межгосударственный диалог между двумя странами будет ещё больше развиваться и укрепляться нашими совместными усилиями", - говорится в письме.

    И. Алиев пожелал Г. Бердымухамедову "крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Туркменистана – мира и благополучия".

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