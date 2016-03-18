Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Папе Римскому Франциску.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше святейшество,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и всех Ваших единоверцев с Днем коронации.

Сегодняшний уровень отношений между Азербайджаном, имеющим богатые традиции толерантности, и Святым Престолом вызывает особое удовлетворение. Открытие недавно катакомб Святых Марчеллино и Пьетро, восстановленных в Ватикане по инициативе Фонда Гейдара Алиева, является наглядным примером нашего активного сотрудничества на пути сохранения и укрепления межцивилизационного и межрелигиозного диалога, ценностей мультикультурализма.

Надеюсь, что мы и впредь будем продолжать искренний диалог, направленный на сохранение мира и стабильности на планете, утверждение взаимопонимания, поддержки и солидарности между людьми.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в высокой духовной миссии".