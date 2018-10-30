Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Бразилии

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Федеративной Республики Бразилия Жаиру Болсонару.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый господин Болсонару,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Федеративной Республики Бразилия.

Надеюсь, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Бразилией и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Бразилии".