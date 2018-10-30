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    Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Бразилии

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Федеративной Республики Бразилия Жаиру Болсонару.

    Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

    "Уважаемый господин Болсонару,

    Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Федеративной Республики Бразилия.

    Надеюсь, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Бразилией и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Бразилии".

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