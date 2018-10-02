Президент Ильхам Алиев поздравил корейского коллегу

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил президенту Республики Корея Мун Чжэ-Ину поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От себя и от имени азербайджанского народа передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Корея.

Убежден, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Корея и впредь будут развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов.

В этот радостный день желаю Вам доброго здоровья, успехов в делах, а Вашему дружественному народу – процветания и благосостояния".