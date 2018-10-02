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    Президент Ильхам Алиев поздравил корейского коллегу

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил президенту Республики Корея Мун Чжэ-Ину поздравительное письмо. 

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

    "Уважаемый господин президент,

    От себя и от имени азербайджанского народа передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Корея.

    Убежден, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Корея и впредь будут развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов.

    В этот радостный день желаю Вам доброго здоровья, успехов в делах, а Вашему дружественному народу – процветания и благосостояния".

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