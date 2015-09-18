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    Президент Ильхам Алиев поздравил главу Республики Татарстан

    Поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Татарстан

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову. 

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится: 

    "Уважаемый Рустам Нургалиевич,

    Поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Татарстан.

    Уверен, что и впредь тесные узы дружбы и добрые отношения между нашими народами будут крепнуть и содействовать динамичному развитию многопланового сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

    Поздравляю также Вас и всех мусульман Татарстана по случаю священного праздника Гурбан байрамы, олицетворяющего собой торжество высших нравственных ценностей – единения, доброты и милосердия.

    Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а народу дружественного Татарстана – мира и благополучия".

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