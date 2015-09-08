​Президент Ильхам Алиев поздравил главу Республики Таджикистан

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Примите искренние поздравления по случаю национального праздника Таджикистана – Дня независимости.

Азербайджан и Таджикистан связывают исторически сложившиеся отношения дружбы и всестороннего сотрудничества. Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям азербайджано-таджикские традиционно дружественные отношения будут и впредь крепнуть и динамично развиваться во благо наших народов, во имя процветания наших стран.

В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарифович, крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу Таджикистана – мира и благополучия".