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    ​Президент Ильхам Алиев поздравил эмира и премьер-министра Кувейта

    Отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кувейтом будут и впредь развиваться и расширяться

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо эмиру государства Кувейт шейху Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше величество,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Государства Кувейт.

    Верю, что мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Кувейта – постоянного мира и благополучия".

    В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Кабинета министров Государства Кувейт шейху Джаберу аль-Мубараку аль-Хамаду ас-Сабаху. 

    В тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше величество,

    Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Государства Кувейт.

    Верю, что в соответствии с волей наших народов отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кувейтом будут и впредь развиваться и расширяться.

    В этот знаменательный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Кувейта постоянного мира и благосостояния".

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