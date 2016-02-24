​Президент Ильхам Алиев поздравил эмира и премьер-министра Кувейта

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо эмиру государства Кувейт шейху Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Государства Кувейт.

Верю, что мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Кувейта – постоянного мира и благополучия".

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Кабинета министров Государства Кувейт шейху Джаберу аль-Мубараку аль-Хамаду ас-Сабаху.

В тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше величество,

Сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Государства Кувейт.

Верю, что в соответствии с волей наших народов отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кувейтом будут и впредь развиваться и расширяться.

В этот знаменательный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Кувейта постоянного мира и благосостояния".