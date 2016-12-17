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    Президент Ильхам Алиев поздравил эмира Государства Катар

    Убежден, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Катаром и впредь будет служить интересам наших народов

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо эмиру Государства Катар шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Ваше величество,

    Передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Государства Катар.

    Убежден, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Катаром и впредь будет служить интересам наших народов.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Государства Катар – постоянного мира и благополучия".

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