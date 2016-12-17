Президент Ильхам Алиев поздравил эмира Государства Катар

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо эмиру Государства Катар шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше величество,

Передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Государства Катар.

Убежден, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Катаром и впредь будет служить интересам наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Государства Катар – постоянного мира и благополучия".