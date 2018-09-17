 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев поздравил чилийского коллегу

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Республики Чили Себастьяна Пиньера. 

    Как сообщает Report, в письме говорится: 

    "Уважаемый господин президент,

    От себя лично и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Чили – Днем независимости.

    B столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, а Вашему дружественному народу желаю постоянного мира и прогресса".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi