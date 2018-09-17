Президент Ильхам Алиев поздравил чилийского коллегу

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Республики Чили Себастьяна Пиньера.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Чили – Днем независимости.

B столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, а Вашему дружественному народу желаю постоянного мира и прогресса".