Президент Ильхам Алиев поздравил бангладешского коллегу

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил президента Народной Республики Бангладеш Мд. Абдула Хамида с национальным праздником - Днем независимости.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Народной Республики Бангладеш – Днем независимости.

Верю, что азербайджано-бангладешские отношения и впредь будут развиваться в русле дружбы и сотрудничеств в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному бангладешскому народу - мира и благополучия".