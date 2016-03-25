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    Президент Ильхам Алиев поздравил бангладешского коллегу

    Мд. Абдулу Хамиду направлено поздравительное письмо

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил президента Народной Республики Бангладеш Мд. Абдула Хамида с национальным праздником - Днем независимости.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Народной Республики Бангладеш – Днем независимости.

    Верю, что азербайджано-бангладешские отношения и впредь будут развиваться в русле дружбы и сотрудничеств в интересах наших народов.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному бангладешскому народу - мира и благополучия".

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