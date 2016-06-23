Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и США находятся на очень хорошем уровне

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.

Как сообщает Report, отметив успешное развитие связей между нашими странами, глава государства с удовлетворением вспомнил свой последний визит в США и участие в состоявшемся в Вашингтоне Саммите по ядерной безопасности.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в ходе очень плодотворных и важных обсуждений, проведенных в рамках визита с вице-президентом США Джо Байденом, государственным секретарем Джоном Керри и министром торговли Пенни Прицкер, еще раз нашла подтверждение приверженность делу укрепления партнерских связей между нашими странами.

Глава государства поблагодарил президента США Барака Обаму за послание, адресованное участникам состоявшихся в Баку XXIII Международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия 2016", и содержащиеся в данном письме позитивные мысли, отражающие истинную суть наших дружественных отношений и сотрудничества. Вспомнив прошлогодний визит заместителя помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк в Азербайджан, президент Ильхам Алиев отметил, что данный визит стал важным моментом с точки зрения позитивной динамики в развитии связей между нашими странами. Подчеркнув, что повестка дня сотрудничества между Азербайджаном и США охватывает широкие сферы, президент Ильхам Алиев сказал, что наши страны осуществляют совместное сотрудничество по целому ряду таких вопросов, как безопасность, энергетика и региональное развитие. Констатировав, что в настоящее время отношения между Азербайджаном и США находятся на очень хорошем уровне, глава государства выразил уверенность в том, что визит заместителя помощника государственного секретаря Соединенных Штатов Бриджит Бринк в нашу страну внесет вклад в дело успешного развития связей.

Выразив удовлетворение тем, что в рамках визита в регион вновь находится в Азербайджане, Бриджит Бринк отметила, что цель визита заключается в дальнейшем укреплении партнерских связей между нашими странами во всех направлениях. Коснувшись успешного визита президента Ильхама Алиева в Вашингтон и проведенных им встреч, заместитель помощника государственного секретаря США вспомнила также свой прошлогодний визит в нашу страну. Бриджит Бринк отметила, что приложит все усилия для доведения устойчивого сотрудничества между нашими странами до более высокого уровня. Гостья поздравила президента Ильхама Алиева с успешным завершением проведенных в Баку соревнований Гран-при Европы "Формула-1".