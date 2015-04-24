Президент Ильхам Алиев отбыл в Турцию

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев отбыл в Турцию для участия на мероприятиях, посвященных 100-летию победы при Чанаккале.

Как сообщает Report, на церемонии принимают участие главы 21 государства, а также высокопоставленные лица из более 70-ти стран. На площади, где расположен памятник шехидам, был выстроен отряд почетного караула. Здесь развеваются флаги всех стран-участниц. К памятнику были возложены цветы.

Также минутой молчания почтили память шехидов битвы при Чанаккале и основоположника турецкого государства Мустафы Кямала Ататюрка.

Прозвучал государственный гимн Турции. Были зачитаны отрывки из Корана и молитвы за упокой души шехидов.