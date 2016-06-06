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    ​Президент Ильхам Алиев отбыл с рабочим визитом в Германию

    В аэропорту Тегель в честь главы государства был выстроен отряд почетного караула

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев отбыл с рабочим визитом в Федеративную Республику Германия.

    Как сообщает Report, в берлинском аэропорту "Тегель" в честь главы государства был выстроен отряд почетного караула.

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