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    Президент Ильхам Алиев назначил нового посла в Марокко

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Октая Гурбанова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, Октай Судеф оглу Гурбанов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко.

    Другим распоряжением главы государства, Тарик Исмаил оглу Алиев отозван с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко, Республике Гамбия, Республике Мали, Исламской Республике Мавритания, Португальской Республике, Республике Сенегал и постоянного представителя Азербайджанской Республики при Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

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