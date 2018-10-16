Президент Ильхам Алиев назначил нового посла в Марокко

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Октая Гурбанова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, Октай Судеф оглу Гурбанов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко.

Другим распоряжением главы государства, Тарик Исмаил оглу Алиев отозван с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко, Республике Гамбия, Республике Мали, Исламской Республике Мавритания, Португальской Республике, Республике Сенегал и постоянного представителя Азербайджанской Республики при Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).