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    Президент Ильхам Алиев направил поздравительное послание Исламу Каримову

    Примите мои самые наилучшие пожелания в связи с национальным праздником Узбекистана – Днем независимости

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/  Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Узбекистана Исламу Каримову. Как сообщает Report, в послании говорится:

    "Уважаемый Ислам Абдуганиевич,

    Примите мои самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания в связи с национальным праздником Узбекистана – Днем независимости.

    Под Вашим руководством братский Узбекистан добился больших успехов в укреплении государственности и правопорядка, в социально-экономическом развитии.

    Уверен, что традиционные отношения дружбы и взаимоподдержки между нашими народами, имеющие глубокие исторические корни, и впредь будут служить надежным фундаментом для динамичного развития и углубления азербайджано-узбекского сотрудничества и партнерства.

    В этот знаменательный день, желаю Вам, уважаемый Ислам Абдуганиевич, крепкого здоровья, счастья и успехов, а братскому народу Узбекистана – мира и благополучия".

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