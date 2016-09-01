Президент Ильхам Алиев направил поздравительное послание Исламу Каримову

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Узбекистана Исламу Каримову. Как сообщает Report, в послании говорится:

"Уважаемый Ислам Абдуганиевич,

Примите мои самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания в связи с национальным праздником Узбекистана – Днем независимости.

Под Вашим руководством братский Узбекистан добился больших успехов в укреплении государственности и правопорядка, в социально-экономическом развитии.

Уверен, что традиционные отношения дружбы и взаимоподдержки между нашими народами, имеющие глубокие исторические корни, и впредь будут служить надежным фундаментом для динамичного развития и углубления азербайджано-узбекского сотрудничества и партнерства.

В этот знаменательный день, желаю Вам, уважаемый Ислам Абдуганиевич, крепкого здоровья, счастья и успехов, а братскому народу Узбекистана – мира и благополучия".