 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо главе Непала

    Поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Федеративной Демократической Республики Непал

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Федеративной Демократической Республики Непал Бидхья Деви Бхандари.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемая госпожа президент,

    Поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Федеративной Демократической Республики Непал.

    Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Непалом будут развиваться на основе дружбы и сотрудничества.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности на благо дружественного народа Непала".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi