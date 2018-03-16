Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо главе Непала

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Федеративной Демократической Республики Непал Бидхья Деви Бхандари.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемая госпожа президент,

Поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Федеративной Демократической Республики Непал.

Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Непалом будут развиваться на основе дружбы и сотрудничества.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности на благо дружественного народа Непала".