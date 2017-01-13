Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Мой дорогой Брат,

14 января 1992 года – день установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой. Поздравляю Вас с 25-летием этого знаменательного события, передаю дружественному и братскому народу Турции самые добрые и искренние пожелания.

Братская Турция является первым в истории независимого Азербайджана государством, с которым мы установили дипломатические связи. Отношения между нашими народами и странами основаны на глубоких исторических корнях. За минувшие годы принцип "одна нация, два государства" охватил все сферы азербайджано-турецких связей, не имеющих аналога в мире.

Сегодня благодаря совместным усилиям наши связи, построенные на дружбе и братстве, достигли уровня стратегического союзничества. Азербайджано-турецкое партнерство служит благосостоянию наших народов, процветанию двух стран, утверждению мира, спокойствия и стабильности в регионе. Уверен, что турецко-азербайджанское единство и солидарность и впредь будут укрепляться и расширяться в интересах наших народов.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому народу Турции – постоянного мира и процветания".