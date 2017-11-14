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    Президент Ильхам Алиев направил Махмуду Аббасу поздравительное письмо

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Государства Палестина Махмуду Аббасу поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны - Днем провозглашения Государства Палестина.

    Верю, что расширение и укрепление азербайджано-палестинских связей будут и впредь служить интересам наших народов.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Палестины - мира и прогресса".

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