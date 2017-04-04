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    Президент Ильхам Алиев: Нам удалось выйти на качественно новый уровень взаимодействия с Россией

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо главе Российской Федерации Владимиру Путину

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил письмо главе Российской Федерации Владимиру Путину.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый Владимир Владимирович,

    Примите сердечные поздравления по случаю 25-ой годовщины установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

    Нынешний юбилей - это хороший повод оглянуться на пройденный нашими странами путь, подвести итоги и наметить планы на будущее. За короткий по историческим меркам отрезок времени нам удалось не только сохранить и приумножить позитивные итоги общего прошлого, но и выйти на качественно новый уровень взаимодействия. Сегодня отношения между нашими государствами носят характер стратегического партнёрства, основанного на взаимном уважении интересов друг друга, равноправии, многовековых традициях дружбы и добрососедства между народами двух стран.

    С большим удовлетворением хочу отметить развитие доверительных связей и интенсификацию политических, межпарламентских и межведомственных контактов на всех уровнях, последовательное углубление сотрудничества в самых различных областях. Особую роль в укреплении дружественных и добрососедских отношений играют гуманитарные связи. В Азербайджане самым трепетным образом относятся к русскому языку и русской культуре, бережно хранят общее культурное и историческое наследие.

    Мы высоко ценим усилия Российской Федерации по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

    Уверен, что наши межгосударственные отношения, азербайджано-российское многоплановое взаимодействие будут и впредь служить интересам наших народов, миру, стабильности и прогрессу в регионе.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а дружественному народу России - мира и благополучия".

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