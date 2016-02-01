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    Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в ОАЭ

    В честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ 1 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. 

    Как сообщает Report, в президентском аэропорту Абу-Даби, где развевались государственные флаги обеих стран, главу государства встречали наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и другие официальные лица.

    Затем в президентском аэропорту Абу-Даби состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    В честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул. 

    Прозвучали государственные гимны Азербайджана и ОАЭ.

    Начальник отряда почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.

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