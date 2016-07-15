Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкое единство и дружба постепенно все более укрепляются

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Азербайджано-турецкое единство и дружба постепенно все более укрепляются и прошли через многие испытания. Наши народы, а также другие страны видят прочность и нерушимость этого единства и братства.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией, возглавляемой министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

С удовлетворением вспомнив недавнюю встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в Варшаве и возможность поговорить о дальнейшем укреплении наших двусторонних отношений, глава государства отметил, что связи между нашими странами успешно развиваются во всех направлениях.

Президент Ильхам Алиев также отметил значение первого зарубежного визита премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма в Азербайджан. Коснувшись своевременной реализации совместных проектов, глава государства отметил, что азербайджано-турецкое единство и дружба постепенно все более укрепляются и прошли через многие испытания. Наши народы, а также другие страны видят прочность и нерушимость этого единства и братства. Отметив, что наши страны и впредь будут находиться рядом друг с другом, президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что визит министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Азербайджан станет очередным шагом в деле дальнейшего укрепления наших двусторонних отношений.

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу передал главе нашего государства приветствия президента Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Бинали Йылдырыма. Он подчеркнул значение участия президента Ильхама Алиева на Саммите НАТО в Варшаве и проведенных им встреч. Мевлют Чавушоглу от имени своей страны и своего народа выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за сильную поддержку, оказанную в выравнивании отношений между Турцией и Россией.

Министр иностранных дел Турции отметил хорошие результаты шагов, предпринимаемых в последнее время по диверсификации экономики Азербайджана, и добавил, что эти успехи были радостно встречены в его стране. Подчеркнув высочайший уровень турецко-азербайджанских двусторонних отношений, Мевлют Чавушоглу сказал, что особенно за последний год эти связи стали развиваться более тесно. Глава государства поблагодарил за приветствия президента Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Бинали Йылдырыма и попросил передать его приветствия президенту Турции и премьер-министру.